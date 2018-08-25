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Альтернативная детская площадка. Вместо пластика и металла - шины и бревно

В столице построили первую альтернативную детскую площадку. Предусмотрены все нормы безопасности: амортизация из песка внизу на 40 сантиметров, а бревна заострены так, чтобы на них нельзя было залезть.

Шины на детских площадках в Беларуси используют впервые, здесь их почти 43, но для детей прямой контакт с автомобильными покрышками безопасен.

Альтернативную детскую площадку пока дорабатывают, вскоре здесь появится еще несколько зон, рассчитанных на разный возраст детей. 

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