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Альтернативное шествие в Минске

В эти же минутына альтернативную акцию также собираются минчане. Несколько дней они митинговали в столице и разных городах. Сегодня планируют пройти по проспекту Независимости и собраться возле стелы "Минск город-герой".



Будем надеяться, акция будет носить мирный характер, на улицах Минска будет порядок.

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