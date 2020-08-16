Альтернативное шествие в Минске

В эти же минутына альтернативную акцию также собираются минчане. Несколько дней они митинговали в столице и разных городах. Сегодня планируют пройти по проспекту Независимости и собраться возле стелы "Минск город-герой".







Будем надеяться, акция будет носить мирный характер, на улицах Минска будет порядок.