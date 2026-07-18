Алёна Спиридович: У "Славянского базара" есть будущее, потому что его делают люди с теплыми руками

"Славянский базар" в Витебске и вся наша страна всегда славились бережным отношением к своей истории и традициям. Международный фестиваль искусств, конечно, невозможно представить без заслуженной артистки Беларуси, телеведущей Алёны Спиридович.

"Мне доводилось бывать на очень больших фестивалях в разных странах мира. И бывает иногда так: фестиваль невероятно красив, он проходит в каком-то месте, в амфитеатре, на стадионе, где-то еще. Но стоит отъехать 15 минут на машине от этого места, и город живет своей жизнью. Многие местные жители даже не догадываются, что у них совсем рядом проходит фестиваль", - рассказала Спиридович.

Но Витебск, по ее словам, - это совсем другая история. Здесь фестиваль ждут, к нему готовятся целый год. Фестиваль чувствуется на каждой улице, в каждом доме, в каждом дворе. "Вряд ли в Витебске вы сможете найти человека, который не знает, что тут проводится такой праздник. И большое счастье - иметь отношение, скажем так, если мы представим большой часовой механизм, быть пусть маленьким, но винтиком этого четко отлаженного, не дающего сбоев механизма", - отметила телеведущая.

"Нас много, и мы любим фестиваль. Наверное, это самое главное. Ведь когда любишь, то отдашь последнее, отдашь все, что можешь любимому делу, человеку. Я убеждена, что у нашего фестиваля есть будущее, потому что его делают люди с теплыми руками", - добавила заслуженная артистка Беларуси.