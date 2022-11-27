Амбиции затмили разум - польский фейк о российской ракете чуть не обернулся ядерной войной

Украинская ракетная атака территории Польши получила неожиданное развитие. На элементарные вопросы Запад до сих пор не ответил, а пресловутое расследование, судя по всему, может продлиться не один год. Однако соответствующие выводы можно сделать по конкретным действиям.

Впервые в новейшей истории был уволен западный журналист, который, опираясь на свои сочинения, утверждал, что ракета была однозначно российской. Традиционно за фейки о России выдавали престижные премии и награды, а в этот раз на руки получена трудовая книжка. Подробности в рубрике "Скриншот".

Украина войдет в историю как первая страна постсоветского пространства, вероломно атаковавшая Североатлантический альянс, да еще и убившая гражданских. Фермерам, конечно, оперативно сменили подданство, и получилось по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Да и вообще, учитывая, что инцидент произошел после обеда, и уже, как говорится, не варило, можно было списать все на случайность, если бы не с десяток, но написанных случайно забытым Caps Lock.









Александр Лукашенко, Президент Беларуси: На элементарные вопросы надо ответить, почему именно во время саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли, и полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться. Почему били по территории Польши? Кто договорился? Почему ракета вдруг с Востока на Запад завернула и полетела и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет?





Особой перчинки истории с украинской атакой НАТО добавляет то, что рядом с мирно пасущимся трактором и ничего не подозревающими работягами расположен радар дальнего предупреждения. Уничтожение военного объекта предусматривает вероятность моментального ответного удара. Цимес в том, что попади ракета туда, куда надо, могли и не начать разбираться. А после хорошего обмена хлесткими ударами уже бы и не стали этого делать. Однако имеем, что имеем, и на протяжении всей повисшей паузы официальная Варшава плела интриги. Пока польский истеблишмент заявлял о готовности прибегнуть к 4-му и 5-му пунктам Устава НАТО (то есть фактически вовлечь альянс в полноценную горячую войну с Россией), Дуда на ковре у пранкеров глаголил об обратном.









Думаете, мне нужна война с Россией? Нет, поверьте, я этого не хочу! Я не хочу войны с Россией и я крайне осторожен. Крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, думаете мне нужна война с Россией? Нет, поверьте, я этого не хочу! Анджей Дуда, президент Польши





В итоге пока заспанный дядя Сэм не помахал грозящим пальцем из окна Белого дома в сторону своих партнеров, те не успокаивались и крутили конспирологию. Отдельные карманные мудрецы Варшавы даже пытались привязать к атаке Беларусь. Дело шили белыми нитками и уже почти обосновали, что ракеты С300 являются межконтинентальными. Не учли, правда, что за интересы Польши никто ядерную войну начинать не планирует.









На текущий момент Запад не готов к серьезной военной эскалации с Россией. Там понимают, что любые реальные военные действия приведут в какой-то момент к использованию ядерного оружия для защиты суверенитета России, что определяется нашей доктриной, а к такому противостоянию США пока не готовы. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба





В итоге осколками от украинской ракеты знатно потрепало официальный Киев. Зеленского открыто начали называть лжецом, который втягивает Запад в третью мировую войну. Там вдруг задумались о возможных последствиях от шальной ракеты пресловутого Хаймарса, выпущенной не в ту сторону.









Стрельнуть С300 на Запад вместо того, чтобы шмальнуть на Восток, могла только лишь обезьяна, которая села там в КП и стала там щелкать всеми этими тумблерами и кнопками, либо человек, который умышленно хочет сотворить преступление. Вот почему я и считаю, что это было сделано умышленно. Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)





Важным прецедентом в данном деле стало увольнение сотрудника агентства Associated Press. Парень, ссылаясь на анонимный источник в разведке США, подтвердил, что ракеты, ударившие по территории Польши, были российскими. Его сочинения на вольную тему процитировали почти все федеральные каналы.





Если мы проанализируем то, каким образом эта ситуация освещалась в западных СМИ, мы увидим, что и в европейских (германских, французских), и американских первоначальные истерики, которые были запущены в ход "Рейтерсом", тут же сошли на нет. Британцы как фактически сюзерен нынешней Украины и страна, которая очень активно играет на вот этих безумных польских амбициях, пытались устроиться в эту систему, пытались раздуть из этого скандала нечто, что при каком-то развитии событий вполне могло перерасти в вооруженное противостояние с блоком НАТО. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России



