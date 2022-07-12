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Амбразевич: Построение сильного и ответственного в обеспечении потребностей и прав граждан государства - главный урок пандемии
Главный урок пандемии коронавируса - необходимость строительства каждой нацией сильного суверенного и независимого государства, ответственного и эффективного в обеспечении потребностей и прав граждан. Это заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в онлайн-выступлении перед участниками политического форума ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Дипломат предположил, что в 2023 году политический форум следует посвятить влиянию односторонних санкций на достижение Целей устойчивого развития, чтобы оценить ущерб от ограничений. Юрий Амбразевич отметил, чтобы цели не оставались пустыми цифрами на бумаге, Президент Беларуси Александр Лукашенко в недавнем послании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу подчеркнул необходимость глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско. Итогом этого процесса должны стать ясные и прозрачные договоренности о правилах нового миропорядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества на обозримую перспективу.
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