Амбразевич: В текущих политических условиях Беларусь делает ставку на себя и партнерство с Россией и Китаем

Прежде всего, мы ежедневно работаем над диверсификацией белорусского экспорта. Наша задача - переориентироваться с рынков, которые для нас закрыты. Основным приоритетом является, конечно, Россия. Регионы Китая представляют для нас интерес. По Индии принята специальная программа сотрудничества. Идет серьезная активизация по Турции, Ирану, Пакистану. Везде предусмотрены визиты: и по линии МИД, и по линии деловых кругов. Все это сопровождается открытием наших загранучреждений. К примеру, открылись генконсульства в Мумбаи, Хошимине, Гонконге. Дополнительно предусмотрено наше присутствие в России и Китае.

Юрий Амбразевич, замминистра иностранных дел Беларуси