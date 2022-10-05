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Амбразевич: В текущих политических условиях Беларусь делает ставку на себя и партнерство с Россией и Китаем
В последние годы Беларусь слышала от западных стран заявления о важности сохранения и укрепления суверенитета и независимости белорусского государства. На деле же и США, и ЕС делали и продолжают делать все для того, чтобы подорвать наш суверенитет и в идеале подчинить нас глобальному Западу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня". Он заявил, что в текущих политических условиях Беларусь делает ставку на себя и на стратегическое партнерство с Россией и Китаем, а также с рядом евразийских и паназиатских интеграционных структур.
Прежде всего, мы ежедневно работаем над диверсификацией белорусского экспорта. Наша задача - переориентироваться с рынков, которые для нас закрыты. Основным приоритетом является, конечно, Россия. Регионы Китая представляют для нас интерес. По Индии принята специальная программа сотрудничества. Идет серьезная активизация по Турции, Ирану, Пакистану. Везде предусмотрены визиты: и по линии МИД, и по линии деловых кругов. Все это сопровождается открытием наших загранучреждений. К примеру, открылись генконсульства в Мумбаи, Хошимине, Гонконге. Дополнительно предусмотрено наше присутствие в России и Китае.
Как подчеркнул Юрий Амбразевич, Беларусь остается открытой для активного взаимодействия со всеми, кто готов к работе с нами на принципах взаимного уважения, равенства и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает торговля со 180 странами и белорусский экспорт в 155 государств.
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