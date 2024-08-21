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Америка и Украина уделяют большое внимание информационно-психологическим операциям - Клинцевич
Америка иУкраина уделяют большое внимание информационно-психологическим операциям.Об этом в программе "Тренды" рассказал глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Эксперт пояснил, как это работает: "Сначала идет информационная накачка, потом идут события на земле, а потом информационная операция в медийном пространстве завершает эту операцию или поддерживает ее".
Деньги на эти цели выделяются по линии Министерства обороны США. На 2024 год они выделили около 6 млрд долларов, так называемая статья расходов на противодействиероссийской дезинформации, напомнил Андрей Клинцевич. "Финансируются все мероприятия, связанные с дискредитацией органов власти в России и Беларуси. Т. е. все эти польские, прибалтийские, различные информационные российские или белорусские информационные агентства, якобы состоящие из таких отщепенцев своего общества, они как раз финансируются американцами через ряд прокладок".
По словам эксперта, информационная операция, которая проводилась и продолжает проводиться в Курской области, относится к такой же деятельности.
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