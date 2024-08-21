Америка и Украина уделяют большое внимание информационно-психологическим операциям - Клинцевич

Эксперт пояснил, как это работает: "Сначала идет информационная накачка, потом идут события на земле, а потом информационная операция в медийном пространстве завершает эту операцию или поддерживает ее".

Деньги на эти цели выделяются по линии Министерства обороны США. На 2024 год они выделили около 6 млрд долларов, так называемая статья расходов на противодействиероссийской дезинформации, напомнил Андрей Клинцевич. "Финансируются все мероприятия, связанные с дискредитацией органов власти в России и Беларуси. Т. е. все эти польские, прибалтийские, различные информационные российские или белорусские информационные агентства, якобы состоящие из таких отщепенцев своего общества, они как раз финансируются американцами через ряд прокладок".