Американская компания Cox Media Group создает ПО для прослушки пользователей - кто главные заказчики

За нами следят через гаджеты. Об этом предупреждали уже 5 лет назад. Доказательства не нужно долго искать. Примером может послужить реклама в вашем телефоне, которая появляется в ходе анализа ваших разговоров, интересов либо привычек поведения в интернете. Обсудили с кем-то покупку конкретного телевизора – модель этого бренда непременно появится у вас на экране.

Механизм слежки за пользователями через микрофоны их гаджетов раскрыт в результате утечки данных. Прокололись сотрудники американского медиаконгломерата CMG. Специалисты готовили закрытую презентацию для крупных клиентов, но из-за халатности персонала слайды попали на всеобщее обозрение.

После информации о глобальной прослушке лидеры цифрового рынка своим поведением лишь добавили подозрений. Так, Google очень быстро опроверг данные о сотрудничестве с CMG и удалил всю информацию со своего сайта. Amazon сделал тоже самое, а Meta пока только проверяет CMG на предмет нарушения условий обслуживания.





Параллельно в ситуацию как всегда приходит политика. Тот самый медиагигант CMG, чья презентация прослушки и ушла к журналистам, активно жертвует деньги демократам на предвыборные кампании. Они же дают деньги и республиканцам. Но главные клиенты у CMG - Google, Amazon и Meta - топ-3 спонсоров для демократов. Выводы делайте сами.

Сегодня ваш девайс подкидывает вам мебель по хорошей цене. А завтра эту безобидную рекламу заменит прямая политическая пропаганда. Спросите у Марка Цукерберга и его компании Meta. Большой скандал разразился в 2018 году.

Facebook попал в скандал из-за слитой информации компании Cambridge Analytica. Корпорация Цукерберга передала личные данные 50 млн пользователей лондонским политтехнологам, чтобы повлиять на исход американских выборов в 2016 году.

Добавил огня еще один бывший сотрудник компании Сэнди Паракилас, заявив, что "Facebook просто закрывал глаза на сбор личных данных и переписок".

Как Вы думаете, чем закончилось дело для Facebook и Cambridge Analytica? Вторые прекратили существование, а компании Цукерберга это стоило 40 млрд долларов. Больно, но при капитализации в триллион не смертельно. Ну и очищение документальным фильмом от "Нетфликс" они, конечно, тоже прошли.

В 2019 Google признался в прослушке голосовых запросов пользователей. После того, как эту историю осветили в зарубежных СМИ, представителю Google пришлось признаться в том, что компания действительно записывает и прослушивает пользователей, но делает это исключительно ради их блага - с целью улучшения технологии голосового помощника Google Assistant. Собранные данные должны помочь ему лучше понимать людей, говорящих на разных языках и с разными акцентами, сообщили тогда в компании.

В том же году попался и Amazon.





Еще один случай произошел в 2021 году. Журналисты установили, что смартфоны на платформе Android сохраняют информацию о вашем передвижении через внутренний GPS-датчик. На "облачном" хранилище дублируется и ваша галерея.

Исследователи подтвердили, что даже в "спящем" режиме смартфон на базе Android передает информацию о своем местоположении 340 раз в сутки.





Владельцы iPhone, не переживайте. Ваши телефоны ровно также под колпаком. 5 лет назад разразился скандал и с этим крупным брендом. В приложении "Рация" была найдена уязвимость, которая позволяла прослушать iPhone без согласия его владельца. Компания признала наличие бага и извинилась за неудобства.





В общем, не лишним будет обратить внимание на информационную гигиену и на приложения, которые вы устанавливаете на телефон. Удобство и привычка к смартфонам не позволит от них отказаться. Но тогда стоит отчетливо понимать, что гаджет - не ваш близкий друг, а лишь средство осторожной коммуникации.