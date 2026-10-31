Тепло, системно и организованно - американские журналисты оценили белорусское гостеприимство

Оценить силу белорусского гостеприимства смогли и американские независимые наблюдатели. Напомним, по поручению Мелании Трамп работали 4 журналиста новостного портала Newsmax. Они сопроводили всю гуманитарную миссию в Алешках. Но сердцем признались в любви именно Беларуси.

Алекс Салви, журналист американского телеканала Newsmax:

"Мы бы хотели сказать огромное спасибо Администрации Президента Лукашенко: в последнее время мы работаем очень близко и знаем, что делаем реально важную работу. У нас очень большой прогресс".

Джон Чей, оператор американского телеканала Newsmax:

"Я был поражен, как тепло нас встретили в аэропорту. Все было четко, системно и организованно. Это чувствовалось на каждом этапе. Я впечатлен".

Гости из-за океана признались, что им очень понравились белорусские драники. "Драники со сметаной - буквально лучшее, что мы пробовали за последнее время. Я расстроен, что у нас таких не делают", - сказал Джон Чей.