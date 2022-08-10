Американские кураторы участвовали в попытке госпереворота и убийстве Президента - в суде огласили новые подробности заговора по свержению власти в Беларуси

Заговорщики планировали силовой захват власти в Беларуси, убийство Президента и членов его семьи. На скамье подсудимых - Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук. К сегодняшнему заседанию в Минском областном суде всем подсудимым предъявлены обвинения и они допрошены.

Как сообщает "СБ. Беларусь сегодня", Федута признал обвинения частично, Костусев не признал, Кравчук и Голубович признали полностью. Зенкович изначально отказался высказывать свое отношение к предъявленным обвинениям и полностью признал свою вину только в ходе судебного заседания, прошедшего 9 августа. Он также извинился перед своими подельниками за то, что плохо сделал свое дело и это привело всех на скамью подсудимых.

Напомним, заговорщики планировали силовой захват власти в Беларуси, убийство Президента и членов его семьи. План, касавшийся судьбы Президента, носил название "Тишина".

Зенкович в своих показаниях, которые он дал во время предыдущих судебных заседаний, категорически отказался от обвинений в том, что план "Тишина" разрабатывался с его участием и он проводил какую-либо подготовку к его реализации. По его словам, данный план разрабатывался и обсуждался исключительно американскими кураторами заговора, а не его участниками, находящимися на скамье подсудимых. По словам Зенковича, ликвидировать Президента Беларуси должен был Николай Автухович.

Ранее Федута и Костусев заявили, что принимали участие в деятельности заговорщиков исключительно в части теоретических обоснований необходимости смены власти. В обсуждении вопросов силового захвата власти и плана "Тишина" они участия якобы не принимали. Голубович и Кравчук осуществляли "вспомогательную" деятельность и действительно не принимали непосредственного участия в обсуждении и планировании заговора.

Все обвиняемые написали чистосердечное признание, даже не признающий вину Костусев. Зенкович (к слову, единственный из обвиняемых) заключил сделку со следствием. Еще на стадии предварительного расследования он сделал чистосердечное признание, а также заявил, что обязуется помогать в расследовании и изобличать участников преступления. Свою вину признал в полном объеме.

Из допроса свидетелей

Александр Ярошук - арестован в апреле 2022 года по делу о финансовой деятельности "независимых" профсоюзов Беларуси. На судебное заседание доставлен в наручниках и под усиленной охраной. А последние годы занимал должность председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов, а в своей "допрофсоюзной" жизни он работал первым заместителем председателя Мингорисполкома.

На суде Ярошук заявил, что с Зенковичем его познакомил коллега, Сергей Антусевич. Также свидетель знаком с Костусевым и Федутой, Щигельского не знает.

По словам Ярошука, Зенкович его в подробности заговора не посвящал. Должностей в планируемом заговорщиками новом правительстве не предлагал.

В связи с существенными противоречиями в показаниях прокурор огласил протокол допроса свидетеля Ярошука в ходе предварительного следствия. Из него следует, что Ярошук познакомился с Зенковичем в начале 2000-х. Последний раз Ярошук встречался с Зенковичем в Минске в августе 2020 года. Общались на тему происходящих в Беларуси событий. Однако свидетель Ярошук категорически против насильственных методов свержения власти. Поэтому он не поддержал идеи Зенковича о необходимости осуществления силового государственного переворота и захвата власти.

После возвращения Зенковича в Америку свидетель Ярошук с ним больше не общался, но просматривал ролики, публикуемые Зенковичем в интернете. В роликах также шла речь о необходимости применения силы для захвата власти в Беларуси. Ссылки на ролики присылал Ярошуку сам Зенкович, поэтому он их и просматривал.

Также Зенкович приглашал Ярошука к участию в Zoom-конференциях. Но свидетель, по его словам, отказался в связи с тем, что взгляды Зенковича не были ему близки. После просмотра фильма о деятельности заговорщиков, показанного по белорусскому телевидению, свидетель Ярошук понял, в чем его приглашали участвовать.

Сергей Антусевич - как и Ярошук, арестован по делу о финансовой деятельности "независимых" профсоюзов Беларуси. До ареста занимал должность заместителя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Антусевич знаком практически со всеми обвиняемыми. С Зенковичем познакомился в начале 2000-х. В тот период Зенкович и Антусевич были избраны депутатами местных советов. Поэтому общались на фоне общих профессиональных интересов. Общение продолжилось, когда Антусевич в 2010 году ехал на учебу в Колумбийский университет (США) и обращался к Зенковичу, живущему в Америке, с просьбой о помощи в адаптации в новой стране.

В 2020 году, когда Зенкович приехал в Беларусь, свидетель Антусевич с ним встречался. Разговаривали на тему происходящего в стране, смену власти не обсуждали, больше внимания уделяли прогнозам возможного развития ситуации в Беларуси.

Зенкович так же предлагал Антусевичу участие в Zoom-конференциях. Однако свидетель Антусевич был слишком загружен и не смог в них участвовать. О темах Zoom-конференций Зенкович говорил, что будет обсуждаться текущая ситуация в Беларуси и возможные выходы из нее. Никаких должностей ни в каких структурах Зенкович свидетелю Антусевичу не предлагал, финансовой помощи не просил.

В связи с наличием в показаниях Антусевича, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, существенных противоречий прокурор также частично огласил показания, данные им на предварительном следствии. Из них следовало, что Антусевичу было известно о том, что Зенкович планировал встречу с белорусским парламентом и лично с Олегом Гайдукевичем. После отъезда Зенковича из Беларуси он звонил Антусевичу из Америки и рассказывал, что планирует создание правительства, а также планирует в будущем стать президентом Беларуси.

Наша справка

Уголовное дело о заговоре с целью захвата государственной власти рассматривается Минским областным судом с 29 июля. Обвиняемых пятеро: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

Зенкович, Федута и Костусев обвиняются в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК). Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Голубович и Кравчук обвиняются в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет, или ограничение свободы от 2 до 5 лет, или арест.