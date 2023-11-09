Американские политики серьезно обеспокоены судьбой Вашингтона

Мы наблюдаем то, что называется секвестором бюджета военных поставок, ни к голосу народа, ни к голосу американских улиц не прислушиваются. Мы прекрасно понимаем, что американские военные специалисты, представители Конгресса, представители Сената не обеспокоены судьбой Украины, не обеспокоены судьбой Израиля или Палестины. Они обеспокоены собственной судьбой и начинают рассуждать в таком стиле: а выдержим ли мы такую нагрузку, готовы ли и военно-промышленный комплекс США и федеральное казначейство вообще, готовы ли мы к этой ситуации, которая усугубляется тем, что пункт А - наземная операция в Газе, скорее всего, неизбежна, но пока не начата, и пункт Б - очень шаткой очень неясной является ситуация с израильско-ливанской границей.