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Американские политики серьезно обеспокоены судьбой Вашингтона
Очевидно, что Соединенные Штаты Америки никогда не волновала судьба Украины и Израиля, но на данном этапе конгрессмены тревожатся о будущем собственной страны. Так заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
По его словам, правительство США, избежав шатдауна, пристально следит за бюджетом, впрочем, Байден продолжает разрушать экономику страны.
Мы наблюдаем то, что называется секвестором бюджета военных поставок, ни к голосу народа, ни к голосу американских улиц не прислушиваются. Мы прекрасно понимаем, что американские военные специалисты, представители Конгресса, представители Сената не обеспокоены судьбой Украины, не обеспокоены судьбой Израиля или Палестины. Они обеспокоены собственной судьбой и начинают рассуждать в таком стиле: а выдержим ли мы такую нагрузку, готовы ли и военно-промышленный комплекс США и федеральное казначейство вообще, готовы ли мы к этой ситуации, которая усугубляется тем, что пункт А - наземная операция в Газе, скорее всего, неизбежна, но пока не начата, и пункт Б - очень шаткой очень неясной является ситуация с израильско-ливанской границей.
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