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Американские журналисты не присутствовали на выборах в Беларуси, но зато написали о них
Очередная чушь в СМИ США - материал из New York Times. Журналисты, которых в Беларуси не было, написали про наши выборы. Об этом рассказали журналисты АТН в программе "Тренды".
Оказывается, те, кто не голосуют, рискуют быть уволенными, а также доставленными на допрос в КГБ. Есть ссылка на "изгнанных оппозиционных активистов", то есть на беглых агентов влияния, сидящих на зарплате у американских фондов.
Еще одна чушь уже от австрийской Kronen Zeitung - голосование по почте. Нужно отметить, у нас просто нет такого вида голосования вообще. От слов совсем и никогда. Но разве это преграда для фантазии западного журналиста?
Вообще выборы в других странах - это самое последнее, куда надо совать свой нос американцам. Сами США без промедления выгоняют любых наблюдателей, хоть ОБСЕ, хоть кто бы то ни было, поскольку выборы - внутреннее дело США. А к нам из ОБСЕ, помнится, с уже заготовленными отчетами приезжали. Хорошо, что наконец-то мы начали брать пример с США и гнать в шею таких наблюдателей.
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