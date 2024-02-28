Американские журналисты не присутствовали на выборах в Беларуси, но зато написали о них

Очередная чушь в СМИ США - материал из New York Times. Журналисты, которых в Беларуси не было, написали про наши выборы. Об этом рассказали журналисты АТН в программе "Тренды".

Оказывается, те, кто не голосуют, рискуют быть уволенными, а также доставленными на допрос в КГБ. Есть ссылка на "изгнанных оппозиционных активистов", то есть на беглых агентов влияния, сидящих на зарплате у американских фондов.

Еще одна чушь уже от австрийской Kronen Zeitung - голосование по почте. Нужно отметить, у нас просто нет такого вида голосования вообще. От слов совсем и никогда. Но разве это преграда для фантазии западного журналиста?