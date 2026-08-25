Американский нефтяной резерв на исходе - сценарий 1970-х или новый виток

Поступательно снижаются американские нефтяные резервы. Их формировали для того, чтобы в случае войны была возможность сохранять и регулировать цены на внутреннем рынке. Но сегодня президент США Дональд Трамп идет на эскалацию на Ближнем Востоке фактически с пустыми баками. В соцсетях говорят, что нефти осталась на 42 дня. Почему Трамп "залез" в резервный фонд, в эфире "Первого информационного" рассказала завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

Ирина Новикова предложила взглянуть на проблему в исторической перспективе: "Подобная ситуация уже была в 1971 году, но тогда у США не было резервного фонда. Он был создан только в 1975-м. Когда как страны ОПЕК за одну ночь подняли цены на нефть с 5 до 15 долларов за баррель, это потрясло весь западный мир".

Эксперт подчеркнула, что сегодняшние реалии иные. США одновременно являются и добывающей, и импортирующей страной. С февраля, когда нефть начала дорожать, они просто сократили закупки, чтобы не раскручивать инфляционную спираль.

Главная причина, по ее словам, - борьба с внутренней инфляцией. Когда дорожает сырье, растут издержки производителей, и цены ползут вверх. Чтобы сдержать этот процесс, американские власти начали использовать стратегический запас.

"Они решили залезть в свой резервный фонд. На сегодняшний день выбрали его почти полностью. Но минимальный запас должен покрывать три месяца импорта - это стандартная мировая практика", - пояснила Ирина Новикова.

Однако Трамп, по ее словам, рассчитывал, что за это время сможет договориться с Ираном. Но Иран на переговоры не идет, а точнее - не принимает условия США.