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Американский политолог: Долларовая система обанкротилась, большинство стран движется к новой международной валютной системе

Американский политолог: Долларовая система обанкротилась, большинство стран движется к новой международной валютной системе

Долларовая система США обанкротилась, поэтому глобальное большинство стран движется к новой международной валютной системе. Об этом в"Актуальном интервью"заявил представитель аналитического центра "Институт Шиллера", американский политолог Ричард Блэк.

В США масштабное сокращение социальных расходов, местной инфраструктуры, финансирование работ, направленных на поддержание жизни населения, а в Украину в то же самое время вливаются десятки миллиардов долларов, возмущается политолог. "Получается, что мы развиваем военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, а не возможности и перспективы экономического сотрудничества. Американцы, простые люди, работяги определенно стали жить хуже. Если сравнивать их с населением Европы, то они пострадали от последствий антироссийских санкций не так сильно", - считает Ричард Блэк.

Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ

По его словам, в Пентагоне, а не только в вашингтонских фабриках мысли, существуют группа, которая придерживается самой безумной идеи, что США могут вести ядерную войну против России и победить. "Надеюсь, мы сможем все-таки мобилизовать здравомыслящие элиты в Вашингтоне и предпринять все, чтобы концепция реалистичной ядерной войны ушла в сторону, - рассчитывает он. - Необходимо снова наладить диалог между сторонами, чтобы он происходил. Это сейчас очень актуальный вопрос на Западе, очень острая тема. Дискуссия ведется и в Лондоне, и в Вашингтоне".

Если говорить о лучшей стороне Соединенных Штатов, то для меня ее олицетворяет исторический диалог президента Джона Кеннеди с Советским Союзом, эпизод Второй мировой войны, встреча союзников на Эльбе, в послевоенное время - совместная космическая программа "Союз - Аполлон". Я думаю, все это есть в крови американцев. И сегодняшняя миссия граждан США состоит в том, чтобы снова предпринимать такие объединяющие шаги вместо конфронтации.
Ричард Блэк, политолог, представитель аналитического центра "Институт Шиллера" (США)

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