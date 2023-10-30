Американский политолог: Долларовая система обанкротилась, большинство стран движется к новой международной валютной системе

В США масштабное сокращение социальных расходов, местной инфраструктуры, финансирование работ, направленных на поддержание жизни населения, а в Украину в то же самое время вливаются десятки миллиардов долларов, возмущается политолог. "Получается, что мы развиваем военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, а не возможности и перспективы экономического сотрудничества. Американцы, простые люди, работяги определенно стали жить хуже. Если сравнивать их с населением Европы, то они пострадали от последствий антироссийских санкций не так сильно", - считает Ричард Блэк.

По его словам, в Пентагоне, а не только в вашингтонских фабриках мысли, существуют группа, которая придерживается самой безумной идеи, что США могут вести ядерную войну против России и победить. "Надеюсь, мы сможем все-таки мобилизовать здравомыслящие элиты в Вашингтоне и предпринять все, чтобы концепция реалистичной ядерной войны ушла в сторону, - рассчитывает он. - Необходимо снова наладить диалог между сторонами, чтобы он происходил. Это сейчас очень актуальный вопрос на Западе, очень острая тема. Дискуссия ведется и в Лондоне, и в Вашингтоне".