Американский политолог рассказал, как Запад попытается помешать миру отойти от неоколониального формата отношений

По его словам, конференция лидеров БРИКС, которая прошла в августев Йоханнесбурге, и присоединение шести новых стран к этому объединению стало огромным шагом вперед в намерении отойти от неоколониального формата отношений на планете. "Именно поэтому своего рода "глобальное НАТО" (я имею в виду и аналитические центры в Лондоне, и на Уолл-стрит в Нью-Йорке и же с ними) будет предпринимать попытки взорвать ситуацию, в том числе путем создания на карте новых горячих точек. Для чего, понятно - чтобы предотвратить эту новую парадигму международного развития", - пояснил он. Ричард Блэк добавил: "Мы рассматриваем процесс БРИКС как переход мира к другой лучшей парадигме".