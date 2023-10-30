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Американский политолог рассказал, как Запад попытается помешать миру отойти от неоколониального формата отношений
Какова сейчас вероятность вспышки новых очагов напряженности на Евразийском континенте, в"Актуальном интервью"рассказал представитель аналитического центра "Институт Шиллера", американский политолог Ричард Блэк.
По его словам, конференция лидеров БРИКС, которая прошла в августев Йоханнесбурге, и присоединение шести новых стран к этому объединению стало огромным шагом вперед в намерении отойти от неоколониального формата отношений на планете. "Именно поэтому своего рода "глобальное НАТО" (я имею в виду и аналитические центры в Лондоне, и на Уолл-стрит в Нью-Йорке и же с ними) будет предпринимать попытки взорвать ситуацию, в том числе путем создания на карте новых горячих точек. Для чего, понятно - чтобы предотвратить эту новую парадигму международного развития", - пояснил он. Ричард Блэк добавил: "Мы рассматриваем процесс БРИКС как переход мира к другой лучшей парадигме".
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
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