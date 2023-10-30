Американский политолог рассказал, выгодно ли США существование сильного евразийского пространства

Идея евразийской интеграции и безопасности чрезвычайно важна, уверен эксперт. "Соединенные Штаты должны быть вовлечены в этот процесс, типичный для БРИКС, ШОС, чтобы можно было решить важнейшие вопросы войны и мира. В Институте Шиллера, моей организации, уже давно существует идея, что мировое взаимовыгодное сосуществование сегодня - это совместное экономическое развитие, - акцентировал он. - Конференция по безопасности в Минске чрезвычайно важна для развития этого международного диалога".

Большинство стран мира выступает за многообразие путей развития и хочет, чтобы их выбор уважали, а не насаждали им чуждые принципы. И в этом процессе ключевое место занимает Евразия, обозначил в своем выступлении на конференциипо евразийской безопасностипремьер-министр Беларуси Роман Головченко. "Европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы. Члены НАТО считают, что они под зонтиком своего альянса. Альянса, который игнорирует все другие структуры и механизмы, которые могли бы обеспечить общую безопасность для всех. Причем не просто игнорирует, но и пытается снизить их эффективность. Мы это чувствуем на примере Организации Договора о коллективной безопасности. Западноцентричность уходит в прошлое, это место занимает многополярность, полицентричность", - сказал глава правительства.