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Американский политолог рассказал, выгодно ли США существование сильного евразийского пространства

Американский политолог рассказал, выгодно ли США существование сильного евразийского пространства

Как американские аналитики воспринимают намерение Евразии создать единое пространство безопасности, выгодно ли им существование сильного евразийского пространства - в "Актуальном интервью" рассказал представитель аналитического центра "Институт Шиллера", американский политолог Ричард Блэк во время конференции"Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

Идея евразийской интеграции и безопасности чрезвычайно важна, уверен эксперт. "Соединенные Штаты должны быть вовлечены в этот процесс, типичный для БРИКС, ШОС, чтобы можно было решить важнейшие вопросы войны и мира. В Институте Шиллера, моей организации, уже давно существует идея, что мировое взаимовыгодное сосуществование сегодня - это совместное экономическое развитие, - акцентировал он. - Конференция по безопасности в Минске чрезвычайно важна для развития этого международного диалога".

Большинство стран мира выступает за многообразие путей развития и хочет, чтобы их выбор уважали, а не насаждали им чуждые принципы. И в этом процессе ключевое место занимает Евразия, обозначил в своем выступлении на конференциипо евразийской безопасностипремьер-министр Беларуси Роман Головченко. "Европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы. Члены НАТО считают, что они под зонтиком своего альянса. Альянса, который игнорирует все другие структуры и механизмы, которые могли бы обеспечить общую безопасность для всех. Причем не просто игнорирует, но и пытается снизить их эффективность. Мы это чувствуем на примере Организации Договора о коллективной безопасности. Западноцентричность уходит в прошлое, это место занимает многополярность, полицентричность", - сказал глава правительства.

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