

Соцсети:"Зеленский подписал договор с Black Rock об управлении активами Украины. The American Conservative: в одном из отчетов The Wall Street Journal было изложено, как "BlackRock используют свои огромные капиталы для скупки домов на одну семью и поднимая цены в процессе".



Выпустили, называется, Чубайса, и дух приватизации распылился-таки. Хотя это даже не приватизация, а банальный грабеж. Но помимо денежной выгоды американская корпорация, влияя на разные сектора экономики, а через и американское правительство получают полностью контролируемую зону геополитической турбулентности. Второй Ирак или Афганистан. Чтобы вы понимали уровень влияния фонда BlackRock, совокупная стоимость активов этого фонда $8,594 трлн.





Майкл Шэнк, политический аналитик:

Американские компании стоят в очереди на крыльях этой войны, стремясь построить большие централизованные системы, как это сделали наши большие бандиты в других зонах боевых действий. Но это не делает Украину более безопасной, как не делает более безопасными Ирак или Афганистан. На самом деле это делает страну более уязвимой.

Вырисовываются большие опасения по поводу того, что новые атомные электростанции станут объектами ядерного терроризма, например.



В то же время. Как только все будет поделено и окончательно разграблено, возможно, американские элиты и начнут переговоры о прекращении огня. Ведь воевать с Россией и Китаем выматывает, да и в убыток себе американцы никогда не воюют.

