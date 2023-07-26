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Американский проект в Незалежной: воевать - так до последнего украинца, грабить - так до последней гривны!
Иными словами, зарабатывать украинские власти готовы буквально на всем. Объявлено, например, о планах запуска Фонда развития, который официально якобы должен привлекать инвестиции для восстановления страны. На деле - это американская корпорация, с которой заключили сделку, и теперь она сможет за копейки выкупить оставшиеся предприятия и черноземные земли страны. Практика освоенная в других разрушенных странах. Это дает провластному вашингтонскому фонду не только прибыль и полную власть над Украиной, но и контроль в регионе. О том, что бывает, когда ведущие предприятия страны принадлежат не государству, а олигархам и продажным политикам, - авторский взгляд Марии Петрашко.
Что делать, если проект по сохранение однополярного мира, он же антикитайский и антироссийский, крайне затратный, под названием "Украина" очевидно провалился. Правильно.
Традиционно в американском стиле: воевать так до последнего украинца. Грабить - так до последней гривны! В июле прошлого года Верховной радой был принят закон, позволяющий приватизировать государственные предприятия по максимально упрощенной процедуре, без аудита, инвентаризации и оценки, с закрытой процедурой и возможностью дисконта до 50 %. Все это якобы для срочного пополнения казны НедоЗалежной.
Сейчас киевскими властями подписано соглашение с американским фондом BlackRock и банком JP Morgan. Называется оно максимально круто - "Фонд развития Украины". Ну, идеально для поднятия рейтинга доверия властей в разворованной стране. Так вот условия это якобы инвестиционного фонда просто грабительские. Инвестировать в Украину транснациональная корпорация BlackRock не будет. Наоборот. Черная пятница. Дамы и господа, тотальная распродажа Украины стартовала!
Итальянская L'Antidiplomatico:
Что же это за "спаситель" такой хедж-фонд Блэк рок? Спонсор Всемирного банка, он же оператор программ американского Федерального резерва по покупке облигаций крупных компаний. Корпорация BlackRock очень плотно связана с правительством США: ряд ее топ-менеджеров в разное время являлись высокопоставленными сотрудниками администрации президента: то при Бараке Обаме, то при Джо Байдене. Кому успел помочь фонд?
Ну, например, в Мексике BlackRock тоже под видом спасительных инвестиций в стране получил контроль над всей пенсионной реформой, взыскивая долги с государства. Но Украина то побогаче Мексики будет. И все,что еще не распродала киевская хунта, и что еще не разворовано и не разрушено, будет выкуплено за бесценок.
Список украинских компаний уже имеется. Американский хедж-фонд заинтересовался "Нафтогазом", ахметовскими Metinvest и DTEK, это гиганты в сфере энергетики, сельскохозяйственники, и, конечно, в списке, "Украинская железная дорога", "Укравтодор", "Укрэнерго". Это компании, имеющие стратегическое значение для государства. Многие из них будут полностью выкуплены за копейки, другие же отдадут американской корпорации доступ к управлению активами компаний. А там уж, хочешь - зерновые сделки проворачивай, хочешь - полигон для утилизации своих ядерных отходов или военной техники устраивай. В социальных сетях Зеленского уже высмеяли и все все понимают.
Соцсети:"Зеленский подписал договор с Black Rock об управлении активами Украины. The American Conservative: в одном из отчетов The Wall Street Journal было изложено, как "BlackRock используют свои огромные капиталы для скупки домов на одну семью и поднимая цены в процессе".
Выпустили, называется, Чубайса, и дух приватизации распылился-таки. Хотя это даже не приватизация, а банальный грабеж. Но помимо денежной выгоды американская корпорация, влияя на разные сектора экономики, а через и американское правительство получают полностью контролируемую зону геополитической турбулентности. Второй Ирак или Афганистан. Чтобы вы понимали уровень влияния фонда BlackRock, совокупная стоимость активов этого фонда $8,594 трлн.
Майкл Шэнк, политический аналитик:
Американские компании стоят в очереди на крыльях этой войны, стремясь построить большие централизованные системы, как это сделали наши большие бандиты в других зонах боевых действий. Но это не делает Украину более безопасной, как не делает более безопасными Ирак или Афганистан. На самом деле это делает страну более уязвимой.
Вырисовываются большие опасения по поводу того, что новые атомные электростанции станут объектами ядерного терроризма, например.
В то же время. Как только все будет поделено и окончательно разграблено, возможно, американские элиты и начнут переговоры о прекращении огня. Ведь воевать с Россией и Китаем выматывает, да и в убыток себе американцы никогда не воюют.
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