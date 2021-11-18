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Американский самолет ведет разведку в отношении Беларуси в воздушном пространстве Литвы

Агрессивная активность наблюдается в небе вдоль белорусской границы. Появилось сообщение о том, что еще один американский самолет-разведчик в воздушном пространстве Литвы ведет разведку в отношении Беларуси. Параметры разведполета отображены на карте, представленной ПВО Беларуси.

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