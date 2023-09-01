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Американский журналист: Лукашенко - один из немногих по-настоящему независимых лидеров в Европе
Президент Беларуси Александр Лукашенко - один из немногих по-настоящему независимых лидеров в Европе, заявил журналист из США Джон Морган, пишет БЕЛТА.
"На самом деле мне очень нравится Лукашенко. Он похож на реального человека и не похож на типичного политика. И у него отличное чувство юмора и умение высказываться, что я ценю. И мне кажется очевидным, что на Западе его рассматривают только как ставленника Путина. Но чем больше я узнаю о Лукашенко, тем меньше верю, что это тот самый случай", - отметил Джон Морган.
"Мне кажется, что он, пожалуй, один из немногих по-настоящему независимых лидеров, оставшихся в Европе", - дополнил американский журналист.-0-
Фото:скриншот видео РТР-Беларусь
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