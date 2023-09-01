Американский журналист: Лукашенко - один из немногих по-настоящему независимых лидеров в Европе

"На самом деле мне очень нравится Лукашенко. Он похож на реального человека и не похож на типичного политика. И у него отличное чувство юмора и умение высказываться, что я ценю. И мне кажется очевидным, что на Западе его рассматривают только как ставленника Путина. Но чем больше я узнаю о Лукашенко, тем меньше верю, что это тот самый случай", - отметил Джон Морган.