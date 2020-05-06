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Амнистия-2020 будет реализована в течение шести месяцев после подписания
Амнистию-2020 реализуют за шесть месяцев после подписания Главой государства. Документ приурочили к 75-летию Великой Победы. В законопроекте две новые категории - подростки, которые попались на наркоторговле в составе организованных групп, и коррупционеры. На послабления могут рассчитывать и некоторые осужденные по тяжким преступлениям.
Законопроект накануне был принят депутатами в двух чтениях. Предварительно, амнистия в той или иной степени коснется почти 12 тысяч человек.
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