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Амнистия-2020 будет реализована в течение шести месяцев после подписания

Амнистию-2020 реализуют за шесть месяцев после подписания Главой государства. Документ приурочили к 75-летию Великой Победы. В законопроекте две новые категории - подростки, которые попались на наркоторговле в составе организованных групп, и коррупционеры. На послабления могут рассчитывать и некоторые осужденные по тяжким преступлениям.

Законопроект накануне был принят депутатами в двух чтениях. Предварительно, амнистия в той или иной степени коснется почти 12 тысяч человек.

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