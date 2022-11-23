3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Амнистия коснется около 8 с половиной тысяч человек - сенаторы Беларуси одобрили закон
Закон об амнистии одобрили сенаторы сегодня на 10-й сессии Совета Республики.
По предварительным расчетам, предполагается освободить от различных видов наказаний свыше 4 с половиной тысяч осужденных из мест лишения свободы, исправительных учреждений открытого типа, из уголовно-исправительных инспекций. Кроме того, почти 4 тысячам предполагается сократить срок наказания на один год.
Не будут подлежать освобождению лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Им предлагается также уменьшить срок отбывания наказания. Всего амнистия коснется около 8 с половиной тысяч человек.
Безусловно, это очень важный документ. Это акт гуманизма, которым государство выражает принцип доверия к лицам, совершившим преступления. Амнистия – это шанс, который дает государство тем, кто вступил в конфликт с законом, но твердо встал на путь исправления. В законопроекте определены не только категории преступлений и граждан, которые подлежат амнистированию, но и закреплена обязанность государственных органов взять на учет лиц, которые будут освобождены по амнистии, а также оказать им помощь в трудоустройстве, лечении, получении образования.
Сенаторы также ратифицировали законы о защите прав потребителей ЖКХ, об объединениях нанимателей и урегулировании неплатежеспособности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов