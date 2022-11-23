ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Амнистия коснется около 8 с половиной тысяч человек - сенаторы Беларуси одобрили закон

Закон об амнистии одобрили сенаторы сегодня на 10-й сессии Совета Республики.

По предварительным расчетам, предполагается освободить от различных видов наказаний свыше 4 с половиной тысяч осужденных из мест лишения свободы, исправительных учреждений открытого типа, из уголовно-исправительных инспекций. Кроме того, почти 4 тысячам предполагается сократить срок наказания на один год.
Не будут подлежать освобождению лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Им предлагается также уменьшить срок отбывания наказания. Всего амнистия коснется около 8 с половиной тысяч человек.


Изображение
Безусловно, это очень важный документ. Это акт гуманизма, которым государство выражает принцип доверия к лицам, совершившим преступления. Амнистия – это шанс, который дает государство тем, кто вступил в конфликт с законом, но твердо встал на путь исправления. В законопроекте определены не только категории преступлений и граждан, которые подлежат амнистированию, но и закреплена обязанность государственных органов взять на учет лиц, которые будут освобождены по амнистии, а также оказать им помощь в трудоустройстве, лечении, получении образования.
Тамара Шатликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси


Сенаторы также ратифицировали законы о защите прав потребителей ЖКХ, об объединениях нанимателей и урегулировании неплатежеспособности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все