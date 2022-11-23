Амнистия коснется около 8 с половиной тысяч человек - сенаторы Беларуси одобрили закон

Безусловно, это очень важный документ. Это акт гуманизма, которым государство выражает принцип доверия к лицам, совершившим преступления. Амнистия – это шанс, который дает государство тем, кто вступил в конфликт с законом, но твердо встал на путь исправления. В законопроекте определены не только категории преступлений и граждан, которые подлежат амнистированию, но и закреплена обязанность государственных органов взять на учет лиц, которые будут освобождены по амнистии, а также оказать им помощь в трудоустройстве, лечении, получении образования.

Тамара Шатликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси