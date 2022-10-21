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Амнистия в связи с Днем народного единства коснется 8,5 тыс. человек
Амнистия в связи с Днем народного единства коснется 8,5 тыс. человек, сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич на предварительном обсуждении положений проекта закона "Об амнистии в связи с Днем народного единства", которое проходит сегодня в Овальном зале, пишет БелТА.
"В нашей стране всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. При этом государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания", - сказал Геннадий Казакевич.
"Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1600, из них 10 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2,5 тыс., а также сократить срок на один год практически 4 тыс. осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тыс. человек", - отметил замминистра.
Фото:pixabay.com
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