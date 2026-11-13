Аналитик Абухович: Сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

Основа сельскохозяйственной экономики страны - это небольшие города и сельские территории. Именно здесь работают люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность и вносят весомый вклад в общие доходы государства.

Юлия Абухович, аналитик:

"Мы должны понимать, что экономика не будет работать только за счет больших городов, областных центров. Основная работа - именно сельскохозяйственная деятельность - ведется в небольших регионах. Это их земли, это их обычная практика. И чтобы она была эффективной, а сельское хозяйство вносит очень существенный вклад в копилку общих доходов государства, малые города и сельскохозяйственную отрасль надо обязательно поддерживать. Сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки, потому что это очень затратный механизм, очень затратное производство, которое зависит от огромного количества факторов. Это, конечно же, природно-климатические условия, это, естественно, кадровый потенциал и финансы, которые постоянно требуются для развития".