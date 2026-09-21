Аналитик БИСИ Алейникова: Каждый белорус чувствует себя частью независимой Беларуси

Масштабное социологическое исследование в Беларуси затронуло три ключевых аспекта: доверие к государственным институтам, ценностную картину мира и гражданскую идентичность. О главных выводах рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова в "Актуальном интервью".

Важным результатом стал стабильно высокий уровень доверия к государственным органам. "Причем в отношении некоторых государственных институтов мы фиксируем рост доверия. Это, в первую очередь, Всебелорусское народное собрание. Фиксируем и рост доверия к государственным СМИ", - отметила Светлана Алейникова.

Вторым важным выводом стала ценностная картина мира белорусов. "Это ценности защищенности, безопасности, мира, развития, технологичности, экологичности. Ценности мира и безопасности - это традиционно свойственные белорусам и белорусскому обществу ценности. Так исторически сложилось. Но турбулентность во всем мире, ситуация возле наших границ, недружественная политика соседних государств - все это обостряет эту ценность защищенности. Люди хотят чувствовать себя защищенными, и в этом главная роль государства", - пояснила аналитик.

Третьим ключевым аспектом она назвала то, что объединяет общество: "Очень важный аспект - это то, что объединяет белорусов, гражданская идентичность, государственная идентичность. Из чего складывается эта близость друг к другу, внутреннее единство? Какие факторы на это влияют?"

quote Конечно же, каждый белорус чувствует себя частью независимой Беларуси и понимает, что без его вклада в независимость ну никак, по-другому и не будет. Светлана Алейникова

"Вопрос в том, какие смыслы вкладывают белорусы в это. Потому что то, в какой возрастной группе человек, в какой эпохе он родился, в какой вырос, в какой получил образование, накладывает свой отпечаток. Но вот эта совокупность понимания независимости, суверенитета, складывается в одну большую цельную картинку, которая формирует единство белорусского общества", - заключила аналитик.