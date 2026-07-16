Аналитик БИСИ Бояшов: США готовятся к выходу из ближневосточного конфликта

Очередной виток эскалации между Вашингтоном и Тегераном вывел многолетнее противостояние на траекторию прямой военной конфронтации. Насколько велик риск начала большой войны, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Я думаю, что первая задача США - это выйти из этого конфликта, завершить его, - высказал мнение эксперт. - Разумеется, Трамп не хочет завершать его на условиях Ирана, а Иран чувствует свою победу, понимая, что его действия по блокированию Ормузского пролива и атаки по американским объектам, по инфраструктуре в регионе были успешными. Это привело к пересмотру эффективности американского присутствия в регионе. Штаты действительно пытаются завершить эту спецоперацию, но это удается с трудом. И меморандум (18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании - Прим. ред.) не был какой-то правовой уловкой. Значимость меморандума в том, что это была техническая основа для ведения переговоров. Документ рассматривали как промежуточное соглашение, которое должно открыть дорогу более обстоятельному соглашению о мире. То есть это действительно были шаги к миру. Другой вопрос, что каждая из сторон сейчас видит свою победу, и это привело к фактическому несоблюдению условий меморандума".

Также аналитик высказал мнение, перейдут ли США к прямой военной интервенции.

"Нет, не перейдут. Во-первых, сегодня затяжные войны не очень успешны. Технологии на стороне обороняющихся. То есть сегодня в основном эффективны ограниченные операции, которые либо отвоевывают часть ресурсов, либо нацелены на захват какой-то территории, либо, как это было с Венесуэлой, на устранение руководителя страны", - отметил Бояшов.

Кроме того, он считает, что Штаты готовятся к выходу из ближневосточного конфликта, в том числе частично на условиях Ирана. Американцы готовятся к закрытию Ормузского пролива иранцами. "На это указывает то, что американцы вернулись сейчас к старому проекту газопровода из Ирака к портам Сирии. Это проект еще 1990-х годов. Американцы готовятся компенсировать энергоносители, которых будет не хватать из-за перекрытия Ормузского пролива", - подчеркнул аналитик.

"Партнеры американцев в регионе, в частности, Арабские Эмираты, уже объявили о том, что они будут наращивать добычу нефти. ОАЭ вышли из ОПЕК, то есть не будут связывать себя ограничениями. Эмираты рассматривают варианты ухода от морской транспортировки нефти, СПГ и переход на наземные маршруты, то есть логистика в этом регионе трансформируется. И это все говорит о том, что Вашингтон всерьез рассматривает сценарий блокировки Ормузского пролива и, в принципе, готов выходить на какие-то договоренности и сворачивать операцию в отношении Ирана. Другой вопрос, что американцам важно не допустить взимание Ираном платы за проход в Ормузском проливе", - считает Бояшов.