Аналитик БИСИ Жарков: Цифровая грамотность станет главным оружием против угроз ИИ

Искусственный интеллект все плотнее входит в повседневную жизнь и производственные процессы. Вместе с этим растет и обеспокоенность экспертов: как отличить реальность от сгенерированного фейка, кто ответит за ошибки алгоритмов и где та грань, за которой контроль над технологией перерастает в угрозу личной свободе. Эти вопросы обсудил аналитик Белорусского института стратегических исследований Иван Жарков в "Актуальном интервью".

Риски и возможности: две стороны одной технологии

Сегодня, когда нейросети способны создавать предельно реалистичный контент, эксперты все чаще обращают внимание на риски. В первую очередь речь идет о генерации фейковых новостей и манипуляциях с видеоизображениями. Однако, как подчеркивает аналитик, нельзя забывать и о колоссальных возможностях, которые открывает ИИ.

"Если человек понимает, что нейросеть гипотетически может сформировать такое правдоподобное видео, он действительно должен на каком-то этапе задаться вопросом, а правда ли это. Образование и погружение каждого в эту технологию с этими рисками и будет бороться и одновременно приносить пользу через реализацию возможностей", - отметил Иван Жарков.

Ключевым инструментом защиты специалист называет цифровую и медиаграмотность. Каждому пользователю рекомендуется "прокачаться" в вопросах работы нейросетей, чтобы минимизировать вероятность стать жертвой мошенников или дезинформации.

Белорусский подход к регулированию: закон и стандартизация

В Беларуси уже несколько лет ведется работа над созданием правовой базы для использования ИИ. В 2025 году белорусские ученые и эксперты завершили разработку рамочного закона о технологиях искусственного интеллекта. Документ был принят Межпарламентской ассамблеей СНГ, и это стало важным достижением, подтверждающим высокий уровень компетенции отечественных специалистов.

Кроме того, в том же году был создан технический комитет "Цифровое развитие и связь", отвечающий за стандартизацию ИИ-технологий. Работа ведется в тесном сотрудничестве с российскими и китайскими партнерами.

По словам Ивана Жаркова, что разработка регуляторики идет "снизу вверх": "Мы обобщаем имеющиеся практики, слушаем экспертов, бизнес, разработчиков. Регуляторика соответствует ожиданиям и веяниям тех, кто с этой технологией работает, естественно, принимая во внимание вопросы безопасности".

Важно, что создаваемые нормы не должны становиться барьером для развития технологий, а напротив - способствовать их внедрению с учетом национальных интересов.

Кто ответит за ошибки ИИ?

Вопрос ответственности за действия искусственного интеллекта остается одним из самых дискуссионных. В ходе разговора была проведена аналогия с автомобилем: здесь и производитель (разработчики ИИ), и водитель (пользователь) несут свою долю ответственности.

"Нельзя переложить ответственность на саму по себе технологию. На каждом этапе и производитель, и пользователь могут и должны нести ответственность", - подчеркнул Иван Жарков.

При этом эксперт призвал не торопиться с универсальными решениями: пока наработано недостаточно судебных кейсов, поэтому каждый случай рекомендуется рассматривать индивидуально.

Соцсети, дети и ответственность корпораций

Отдельное внимание было уделено влиянию социальных сетей на несовершеннолетних. В последнее время в США уже несколько штатов подали иски к крупным IT-корпорациям, обвиняя их в сборе личных данных детей и нанесении вреда психическому здоровью. В ответ на это прозвучал вопрос: должны ли сверхприбыльные платформы нести такую же ответственность, как производители продуктов питания?

По мнению аналитика, здесь стоит разделять два типа ситуаций. Первый - когда платформы не удаляют противоправный контент, что можно регулировать законодательно. Второй - когда речь идет о деструктивном влиянии соцсетей как таковом.

"Всю полноту ответственности на технологических гигантов перекладывать я бы не стал. Это непродуктивно. Какая польза родителям в Беларуси от того, что в США кого-то привлекут к ответственности? Надо активно регулировать экранное время и то, какие паблики посещают дети. Никто, кроме родителей, не несет ответственность за психическое состояние своих детей", - заявил Иван Жарков.

При этом он подчеркнул, что соцсети могут приносить и пользу, но только при грамотном и дозированном использовании, а потому цифровая грамотность родителей и детей остается приоритетом.

Контроль или свобода: где искать баланс?

В завершение разговора был затронут фундаментальный вопрос о соотношении свободы и контроля в эпоху цифровых технологий.

"Истина где-то посередине. Эта отрасль развивается динамично: обновления происходят если не ежедневно, то еженедельно. Государству нужно наращивать и развивать свои компетенции, чтобы гибко и очень быстро реагировать на вызовы. И уже исходя из ситуации регулировать через просвещение либо через запретительные нормы. Но компетенции нужно развивать, чтобы вовремя и грамотно среагировать", - резюмировал аналитик.

Развитие искусственного интеллекта в Беларуси движется по пути выработки взвешенных решений: с одной стороны - стимулирование инноваций и сотрудничество с международными партнерами, с другой - защита национальных интересов, безопасности и прав граждан. И ключевая роль в этом процессе отводится не только государству и разработчикам, но и каждому пользователю, который должен осознанно подходить к использованию новых технологий.