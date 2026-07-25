Аналитик о назначении нового главкома ВСУ: Драпатый априори проигравшая сторона

Зеленский умышленно компрометирует нового главкома ВСУ - такое мнение в программе "Клуб редакторов" высказал военный аналитик Андрей Богодель и особо подчеркнул, что Драпатый проиграл, еще не успев вступить в должность.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси: "Ему нужно было поставить в общий строй всех". Драпатый эти слова произнес загодя, но почему-то их раскопали только сейчас, чтобы выставить, что это сказал главком. Ключевая фраза - "давай-ка становись в наш общий строй тех самых, которые сегодня готовы уничтожать". То есть это нацизм в чистом его проявлении. Ты должен быть в нашем общем строю - это делает Зеленский. Был Сырский, который решал все вопросы, а сегодня Драпатый. Посмотрите, какие задачи ему сегодня нарезал Зеленский. Первое - система противоракетной обороны, создать которую по сути невозможно. Второе - решить вопрос с ТЦК (тоже нерешаемый вопрос), и третий вопрос мобилизации. И уже сегодня мы понимаем, что Драпатый априори проигравшая сторона в этой ситуации".

Как украинские олигархи воспитали фашизированную толпу, почему для Лукашенко важно каждое рабочее место, где сегодня болевые точки киевского режима и за чьи интересы гибнут украинцы - важные темы и события недели в центре внимания участников "Клуба редакторов".

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