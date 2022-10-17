3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Аналитик Антон Дударенко рассказал, как дальше будут складываться отношения Минска с Востоком
"Это только начало - на прочность будут испытывать всех". Эти слова Александра Лукашенко на саммите СНГ в Астане вызвали серьезный резонанс в экспертной среде. Аналитики отмечают, что Президент Беларуси попал в самую точку, ведь уже были попытки цветных революций в Казахстане и Узбекистане. Еще один крайне важный месседж от Лукашенко к странам Азии - брать судьбу в свои руки.
Эксперты обсуждают саммиты в Астане
Наша страна настроена на долгие и добрые отношения на азиатском векторе. Это же не только Индия и Китай. Потенциал колоссален, рынок масштабный. И здесь твердая позиция Президента Беларуси показывает восточным партнерам нашу надежность. Как дальше будут складываться отношения Минска с Востоком? И нуждается ли СНГ в реформировании? Наш обозреватель Алексей Волков пообщался с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Антоном Дударенком (смотрите все интервью в видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все