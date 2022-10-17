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Аналитик Антон Дударенко рассказал, как дальше будут складываться отношения Минска с Востоком

"Это только начало - на прочность будут испытывать всех". Эти слова Александра Лукашенко на саммите СНГ в Астане вызвали серьезный резонанс в экспертной среде. Аналитики отмечают, что Президент Беларуси попал в самую точку, ведь уже были попытки цветных революций в Казахстане и Узбекистане. Еще один крайне важный месседж от Лукашенко к странам Азии - брать судьбу в свои руки.

Эксперты обсуждают саммиты в Астане

Наша страна настроена на долгие и добрые отношения на азиатском векторе. Это же не только Индия и Китай. Потенциал колоссален, рынок масштабный. И здесь твердая позиция Президента Беларуси показывает восточным партнерам нашу надежность. Как дальше будут складываться отношения Минска с Востоком? И нуждается ли СНГ в реформировании? Наш обозреватель Алексей Волков пообщался с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Антоном Дударенком (смотрите все интервью в видео).


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