Аналитик Антон Дударенко рассказал, как дальше будут складываться отношения Минска с Востоком

"Это только начало - на прочность будут испытывать всех". Эти слова Александра Лукашенко на саммите СНГ в Астане вызвали серьезный резонанс в экспертной среде. Аналитики отмечают, что Президент Беларуси попал в самую точку, ведь уже были попытки цветных революций в Казахстане и Узбекистане. Еще один крайне важный месседж от Лукашенко к странам Азии - брать судьбу в свои руки.