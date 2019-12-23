Аналитик белорусского Института стратегических исследований Андрей Чернобай - гость "Панорамы"

"Беларусь - донор стабильности и безопасности в регионе". Этот тезис стал уже почти устойчивым крылатым выражением. И очень часто мы слышим это заявление от экспертов высокого уровня на самых разных международных площадках, где в центре внимания глобальная безопасность на планете. Белорусское государство придерживается исключительно миролюбивой политики -это всегда подчеркивает наш Главнокомандующий, Глава государства. Но обстановка в регионе заставляет быть начеку. Как известно, принят новый План обороны Беларуси и Концепция строительства и развития Вооруженных Сил на 10 лет вперед. Этот пакет документов бурно обсуждается в экспертном сообществе. Поговорим об этом с Андреем Чернобаем - аналитиком Белорусского института стратегических исследований (видео).



