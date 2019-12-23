3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аналитик белорусского Института стратегических исследований Андрей Чернобай - гость "Панорамы"
"Беларусь - донор стабильности и безопасности в регионе". Этот тезис стал уже почти устойчивым крылатым выражением. И очень часто мы слышим это заявление от экспертов высокого уровня на самых разных международных площадках, где в центре внимания глобальная безопасность на планете. Белорусское государство придерживается исключительно миролюбивой политики -это всегда подчеркивает наш Главнокомандующий, Глава государства. Но обстановка в регионе заставляет быть начеку. Как известно, принят новый План обороны Беларуси и Концепция строительства и развития Вооруженных Сил на 10 лет вперед. Этот пакет документов бурно обсуждается в экспертном сообществе. Поговорим об этом с Андреем Чернобаем - аналитиком Белорусского института стратегических исследований (видео).
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все