Аналитик БИСИ: Беларуси интересны все сферы во взаимодействии с Китаем

О том, что означает всепогодное и всестороннее партнерство Беларуси с Китаем, аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Вергейчик рассказал в эксклюзивном интервью программе "Панорама".

По его словам, отличительная черта данного визита - это большое внимание именно вопросам экономики. "В целомбелорусская особенность государственного официального визита на высшем уровне то, чтоон проходит в предельно сжатые сроки и по предельно важным вопросам, - считает аналитик. - Видим итоговую сумму экономического эффекта - более 3,5 млрд долларов. Это на самом деле внушительная сумма".

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Сергей Вергейчик не стал останавливаться на ключевых сферах, поскольку уверен, что Беларуси во взаимодействии с Китаем все сферы интересны. "Этому есть свое обоснование и своя история. За период двухстороннего сотрудничества у нас накоплен уже приличный опыт реализации крупных проектов. Получая какую-то помощь от Китая, Беларусь ее не проедает, вкладывает в свое развитие и развитие взаимных интересов. Сформирована достаточная договорно-правовая база, установлен новый качественный уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства", - пояснил он.