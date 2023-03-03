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Аналитик БИСИ: Беларуси интересны все сферы во взаимодействии с Китаем
О том, что означает всепогодное и всестороннее партнерство Беларуси с Китаем, аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Вергейчик рассказал в эксклюзивном интервью программе "Панорама".
По его словам, отличительная черта данного визита - это большое внимание именно вопросам экономики. "В целомбелорусская особенность государственного официального визита на высшем уровне то, чтоон проходит в предельно сжатые сроки и по предельно важным вопросам, - считает аналитик. - Видим итоговую сумму экономического эффекта - более 3,5 млрд долларов. Это на самом деле внушительная сумма".
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Сергей Вергейчик не стал останавливаться на ключевых сферах, поскольку уверен, что Беларуси во взаимодействии с Китаем все сферы интересны. "Этому есть свое обоснование и своя история. За период двухстороннего сотрудничества у нас накоплен уже приличный опыт реализации крупных проектов. Получая какую-то помощь от Китая, Беларусь ее не проедает, вкладывает в свое развитие и развитие взаимных интересов. Сформирована достаточная договорно-правовая база, установлен новый качественный уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства", - пояснил он.
Беларусь выделяется среди всех остальных партнеров Китая, считает Сергей Вергейчик. "Мы смотрим комментарии и видим, что Беларусь выделяют. У Китая таких всепогодных уже два. Раньше был Пакистан, исторически это так сложилось, сегодня выделяют среди партнеров именно Беларусь, - подчеркнул он. - Второе, всесторонне-стратегический. Всесторонне и определяет все стороны. Мы видим, глава государства и Си Цзиньпин неоднократно заявляют, что у нас нет закрытых тем. Мы готовы сотрудничать по всем вопросам".
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