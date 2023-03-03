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Аналитик БИСИ о визите Президента Беларуси в Китай

Визит Президента в Поднебесную аналитики рассматривают вплоть до мельчайших деталей. И здесь стоит отметить, что Беларусь - одна из двух стран в мире, которая имеет статус "всепогодного партнерства" с Китаем.

Наши соглашения и контракты - не просто договоры купли-продажи, а стратегия развития "нога в ногу".

Наш политический обозреватель Алексей Волков вместе с аналитиком БИСИ Сергеем Вергейчиком рассмотрел и другие грани отношений Беларуси и Китая (подробности в видео).

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