Аналитик БИСИ о визите Президента Беларуси в Китай

Визит Президента в Поднебесную аналитики рассматривают вплоть до мельчайших деталей. И здесь стоит отметить, что Беларусь - одна из двух стран в мире, которая имеет статус "всепогодного партнерства" с Китаем.

Наши соглашения и контракты - не просто договоры купли-продажи, а стратегия развития "нога в ногу".