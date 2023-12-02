3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Аналитик БИСИ рассказала, с чем связан ажиотаж вокруг Александра Лукашенко на саммите по климату
Во время Всемирного саммита по борьбе с изменением климата многие обратили внимание на определенный ажиотаж вокруг Александра Лукашенко, лидеры государств подходили и спрашивали контакты. С чем это связано, в интервью программе "Панорама" рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
По ее словам, участники саммита знали, что приедет лидер государства, который предложит инициативы, которые будут учитывать интересы не только Республики Беларусь, но и всего мирового сообщества. Аналитик обратила внимание, что Александр Лукашенко за последние 2 года провел колоссальную работу по активизации и расширению сотрудничества во всех регионах мира.
То, что мы увидели на саммите, это как раз концентрат его усилий и того, что Беларуси и лично Александру Григорьевичу удалось достичь за этот период.
"Мы немножко увязли в региональной повестке, нам кажется, что наши страны-соседи - это и есть весь мир, - считает она. - На самом деле это далеко не так. Беларусь всегда была достойным членом мирового сообщества. И мы увидели это на саммите по отношению к белорусскому лидеруи стране".
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ