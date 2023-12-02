Аналитик БИСИ рассказала, с чем связан ажиотаж вокруг Александра Лукашенко на саммите по климату

Во время Всемирного саммита по борьбе с изменением климата многие обратили внимание на определенный ажиотаж вокруг Александра Лукашенко, лидеры государств подходили и спрашивали контакты. С чем это связано, в интервью программе "Панорама" рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

По ее словам, участники саммита знали, что приедет лидер государства, который предложит инициативы, которые будут учитывать интересы не только Республики Беларусь, но и всего мирового сообщества. Аналитик обратила внимание, что Александр Лукашенко за последние 2 года провел колоссальную работу по активизации и расширению сотрудничества во всех регионах мира.

То, что мы увидели на саммите, это как раз концентрат его усилий и того, что Беларуси и лично Александру Григорьевичу удалось достичь за этот период. Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований

"Мы немножко увязли в региональной повестке, нам кажется, что наши страны-соседи - это и есть весь мир, - считает она. - На самом деле это далеко не так. Беларусь всегда была достойным членом мирового сообщества. И мы увидели это на саммите по отношению к белорусскому лидеруи стране".