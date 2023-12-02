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Аналитик БИСИ: Запад любит климатическую повестку только тогда, когда она приносит политические бонусы
Запад любит климатическую повестку только тогда, когда она приносит политические бонусы. Об этом в интервью программе "Панорама" заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
По ее мнению, сегодня вновь оживилась борьба за демократию, поэтому климат мало кого интересует. Александр Григорьевич Лукашенко в своем выступлении на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата отметил, что в своих заявлениях лидеры западных стран сказали, что денег нет. "Значит, климатическая повестка пока у них не будет развиваться, в топ она точно не войдет, - считает аналитик.
Ольга Лазоркина обратила внимание на еще один очень важный момент. "Как развивалась вообще вся эта климатическая, особенно зеленая повестка в экономическом плане со стороны Запада? - задала вопрос она. - Были дешевые российские энергоресурсы. А сегодня, когда их не стало, когда экономический кризис, тема климата, тема зеленой повестки плавно ушла. Поэтому, я думаю, что разговоров будет много, а для действий нужны деньги".
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