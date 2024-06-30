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Аналитик: Западная Европа проигрывает центробежным силам на Евразийском континенте
НАТО выбрало нового генсека, осенью им станет Марк Рютте (на сегодня он возглавляет правительство Нидерландов). Политику теперь придется заняться решением проблем, с которыми сталкивается альянс. Чем известен Марк Рютте и что ему достается в наследство от Йенса Столтенберга? Об этом и не только мы поговорим с аналитиком и журналистом из Швейцарии Александром Песке.
Господин Рютте - системный западник, считает журналист. "Системный Запад играет против системного Востока на Евразийском континенте. "Беларусь - это наконечник на острие стрелы России. И, безусловно, за Россией находится тот большой Китай, с которым пока Западу непонятно, что делать, потому что Западная Европа проигрывает всем тем центробежным силам, которые сейчас набирают обороты на Евразийском континенте. Ответа на эти вещи нет. Нами, европейцами, играют игроки с "острова" или с другого континента. Мы прекрасно понимаем, что нам (Европе) уготовили роль барашка на заклание".
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