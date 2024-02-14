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Аналитика технологий и потенциала, сроки подготовки специалистов: что нужно Министерству образования Беларуси сделать к 1 сентября

Нужно провести очень серьезную аналитику технологий и потенциала, которые у нас есть, сказал председатель Республиканского совета ректоров, ректор БГУИР Вадим Богуш телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, что планируется сделать к 1 сентября.

"Нужно заняться распространением лучшего опыта, который касается организации образовательного процесса, то что эффективно работает на площадке совета ректоров. В частности, мы обсуждали вопросы по совершенствованию методического обеспечения электронным учебным изданием", - отметил ректор БГУИР.

Нужно критично посмотреть на вопросы, связанные со структурой учебного плана и сроками подготовки. Здесь мы видим возможности для расширения так называемых интегрированных программ, когда выпускники колледжа поступают в вуз с сокращенным сроком обучения. Это не зачисление на второй курс, а отдельный учебный план, он формируется на базе колледжа, который закончил специалист. Это учебный план, где мы можем сосредоточить больше практических дисциплин и за счет этого сделать подготовку более эффективной.

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