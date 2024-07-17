Аналитики активно обсуждают новый безвиз Беларуси

Новый безвиз в Беларуси стал резонансной темой для самого активного обсуждения.

Аналитики уверены, что подобные шаги направлены не только на демонстрацию политики открытости страны. Это планомерное движение к изменению европейской парадигмы и представлений о Беларуси, как "закрытой" стране.