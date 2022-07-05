Аналитики: в 2022 году продажи ПК в мире упадут на 9,5 %, телефонов - на 7,1 %

Аналитическая компания "Гартнер" прогнозирует сокращение в этом году мировых поставок компьютеров, планшетов и мобильных телефонов. Идеальный шторм из геополитических потрясений, высокой инфляции, колебаний валютных курсов и перебоев в цепочках поставок уменьшил деловой и потребительский спрос на устройства по всему миру и окажет сильнейшее влияние на рынок ПК в 2022-м.

В Европе, Африке и Ближнем Востоке ожидается падение продаж компьютеров на 14 %. Глобальные поставки мобильных телефонов в этом году, как ожидается, снизятся на 7,1 процента. В Китае продажи смартфонов уменьшатся более чем на 18 процентов, включая сокращение спроса на модели с поддержкой 5G.