Анализ истории с закрытием "КП в Беларуси" у М. Петрашко

Вся эта история с закрытием "Комсомольской правды в Беларуси" и публикацией с оправданием террориста, понятно, была использована деструктивными ресурсами в политических целях, в эмоциональной раскачке белорусского общества. Так кому выгодны такие лицемерные заигрывания - авторский комментарий Марии Петрашко (видео).