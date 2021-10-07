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Анализ истории с закрытием "КП в Беларуси" у М. Петрашко

Вся эта история с закрытием "Комсомольской правды в Беларуси" и публикацией с оправданием террориста, понятно, была использована деструктивными ресурсами в политических целях, в эмоциональной раскачке белорусского общества. Так кому выгодны такие лицемерные заигрывания - авторский комментарий Марии Петрашко (видео).



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