Анализ, контроль и адекватная мера реагирования на любые проявления деструктивной деятельности. Как работает система

Для кого-то это предновогоднее время с привкусом расплаты за совсем не благие дела. Каждый нарушитель закона будет идентифицирован, найден и ответит за свои правонарушения. Об этом не раз заявляли правоохранители, мы подчеркивали это в эфире. И сейчас готовы рассказать, как работает эта единая информационная система. Картотека МВД позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения для упреждения преступлений или правонарушений. Другими словами, анонимы телеграм-каналов - это уже не тайна, покрытая аватаркой. Отныне в руках правоохранителей, а после и в распоряжении общественности полный социальный портрет, биография и «заслуги» любого такого фигуранта. МВД проводит анализ, контроль и адекватно реагирует на любые проявления деструктивной деятельности. Как работает система, комментарии разработчиков и первые результаты профайлинга в следующем материале.





Участковый от слова "участие"

Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому. Как бы банально ни звучало: участковый от слова «участие». Так и в работе Сергей Бичикова, участие в жизни каждого. Если речь идет о безопасности в твоем районе, городе, стране, мелочей в работе не бывает.

Как известно, участников акций протестов объединяют несколько факторов. Один из них - это как раз ярко выраженная потребность в самореализации. Все стандартно. В работе участкового Бичикова есть и такой контингент. Двое, например, безработные, в прошлом неоднократно судимы.

Лица протеста

Классическое лицо протестного движения. Такой социальный портрет уже не удивляет. Удивляет другое, когда слышишь рассказы про ошибки, эмоции, поддался влиянию деструктивных чатов.

- Понаехали силовики, началась заваруха, собрал грязь, камни. Все начали кидать, я тоже кинул. Раскаиваюсь. Поменял точку зрения.

Участники беспорядков, пользователи чатов или админы телеграм-каналов. Разный социальный статус, но единый бэкграунд. Ни для кого не секрет, что протестное движение снижает градус, активности уже давно никто не наблюдает. Следовательно, вектор работы милиции общественной безопасности был верным.

Виолетта Соколович, корреспондент:

Юрий Геннадьевич, президентом была поставлена задача навести порядок. Не только в прямом понимании этого слова «порядок», наверно, больше вопрос касался общественной безопасности. Что здесь вами сделано?

Юрий Назаренко, замминистра внутренних дел Беларуси:

"Да, главой государства была поставлена такая задача, когда меня назначали на должность первого заместителя, начальником милиции общественной безопасности, конкретная задача о восстановлении общественного порядка в Республике Беларусь. В техническом плане мы осуществили огромный толчок, можно сказать, рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания, можно так сказать, согласно административному кодексу".



Комплексы позволяют выявлять "деятелей" в режиме онлайн

Практика, технические средства контроля, программное обеспечение. И специалисты в области общественной безопасности поняли, что работать и отслеживать ситуацию можно точечно в онлайн–режиме, причем по всей стране.

Для накопления, обобщения и анализа соответствующей информации

На сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой.

Графика

1. Контроль

Это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам.

2. Учет.

Социальный портер картотеки.

3. Статистика

Система может в автоматическом режиме готовить отчеты, из которого можно определить среднестатистического участника протестов.Комплекс, по сути, уникален, в частности, работа на упреждение. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А здесь в картотеке максимум данных обо всех, кто когда-либо принимал участие в том или ином протестном движении.

Оперативная работа с новой единой информационной системой