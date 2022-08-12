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Аналог Apple Pay и Samsung Pay появился в Беларуси
Новый платежный сервис появился в Беларуси. Отечественный аналог популярных зарубежных систем Apple Pay и Samsung Pay уже доступен для скачивания и установки. Приложение Белкарт Pay пока рассчитано на пользователей Android-смартфонов с технологией NFC. Бесконтактная оплата возможна в объектах торговли и услуг любых белорусских банков. Пока платежи только в офлайн.
Планируется, что в дальнейшем работа сервиса распространится на интернет-магазины, пункты выдачи наличных денежных средств, банкоматы и инфокиоски.
Фото:pixabay.com
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