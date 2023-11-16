Анастасия Бенедисюк: Помогать - в крови белорусов!

Уверенность в том, что помогать - в крови белорусов, высказала известный белорусский журналист Анастасия Бенедисюк. Она стала гостьей программы "Скажинемолчи". Анастасия встречала рейс из Израиля и сейчас на борту эвакуационного рейса из сектора Газа. Говорили и о беглых, которые в том числе инициировали закрытие неба, внесение в санкционный список компании "Белавиа". Так почему те, кто так громко кричит, так мало делают? И кого реально благодарят эвакуированные?



Анастасия Бенедисюк, завотделом репортеров Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:

Все те белорусы, которых мы встречали в аэропорту, они все благодарили наших дипломатов, они все благодарили главу государства, просто тех белорусов, которые их встречали, что здесь они в спокойствии, здесь они в мире. Как Анастасия Бенедисюк восприняла персональные санкции? Что запомнилось из командировки в Донбасс? И докучают ли ей бойцы "полка Калиновского", которых в свое время она так ловко разыграла в пранке?

