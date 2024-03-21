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Анастасия Ленкова рассказала, планирует ли она полететь в космос в будущем

Наблюдать за стартом сегодня будет Анастасия Ленкова - она тоже наш космонавт, решением Президента теперь у нее такой статус. Белоруска входит в дублирующий состав экипажа.

Планирует ли Анастасия Ленкова, участница - дублер космического полета от Беларуси, полететь в космос в будущем и какие планы у нее в настоящем? Подробности у Анастасии Бенедисюк (видео).

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