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Анастасия Мирончик-Иванова привыкает к новой роли депутата парламента
В феврале Анастасию Мирончик-Ивановуизбрали депутатом Национального собрания. Многократный призер международных соревнований по легкой атлетике на своем примере доказывает, как можно успевать многое в жизни и брать на себя такую важную социальную роль.
И при этом Анастасия не планирует завершать спортивную карьеру. Андрей Козлов все узнал из первых уст.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я всегда готова брать на себя ответственность за свою команду, за себя и готова работать во благо нашей страны, нашего народа и Президента.
Сделать обстоятельное интервью с Анастасией Мирончик-Ивановой сегодня очень непросто, ведь потребуется не один час. Объясним почему. Кроме того что ее богатая на события спортивная карьера продолжается, с недавних пор она депутат Национального собрания нашей родной республики. Соответственно, социальная роль и ответственность выросли в несколько раз.
Женщины доказали, что они могут конкурировать во всех сферах в современном мире, считает Анастасия Мирончик-Иванова.
Чтобы пообщаться с Анастасией, выбор пал на Музей Великой Отечественной войны неслучайно. Именно в этот год наша страна будет широко праздновать 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А Анастасия - уроженка Слуцка. А эта земля войну ощутила особенно.
Дисциплина и характер
Большой спортсмен - это всегда дисциплина и характер. И исключительно отсутствие поиска оправданий, чтобы не прийти в зал и сделать объемную работу. Мол, другие дела поглощают с головой. Все дело в желании трудиться. Результаты в спорте тождественно равны результатам в других сферах жизни.
Дисциплина в первую очередь и сильный характер, хорошая физическая форма - это подготавливает спортсменов, которые могут себя реализовать в жизни с лучшей стороны, как лидеры, уверена депутат.
Все будет хорошо, мы будем передавать свой опыт, обучать молодое поколение и страна будет в хороших руках, заявила Анастасия Мирончик-Иванова.
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