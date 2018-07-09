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Анастасия Саванец из Ошмян сдала два ЦТ на максимальное количество баллов
У абитуриентов завершился самый ответственный этап - сдача централизованного тестирования. Конечно, есть еще один резервный день - 10 июля - но все же завтра большинство будущих студентов уже начнут получать свои сертификаты. И пристально следить за тем, каким в этом году будет проходной балл на ту или иную специальность. И вот кому точно не стоит беспокоиться - это Анастасии Саванец. Ей до безупречного результата не хватило всего трех баллов. 397. Именно столько набрала выпускница из Ошмян. Во время подготовки к тестированию абитуриентка отказалась от соцсетей и порешала все задания, начиная с 2005 года. Без репетиторов, только самообразование и педагоги в родной гимназии. История успеха, или Как сдать на 100 сразу два ЦТ - в репортаже Анастасии Бенедисюк.
Она точно знает, о чем говорит. Что называется "проверено на себе": ни единой ошибки в централизованном тестировании по биологии. Именно слух и зрение стали лучшими союзниками Анастасии на уроках. А вот над координацией пусть и не движений, а решений... пришлось работать уже дома. Чтобы получить заветные 100 баллов, девушка проанализировала вопросы и ответы всех тестовых заданий, начиная с 2005 года. Шутит, даже мыслить начала, как составители.
Она судорожно нашла подзарядку, включила телефон, правда, своим глазам не поверила и тогда. Дескать, ошибка возможна: рассылает ведь мобильный оператор, а не РИКЗ. Это будут вторые сто Анастасии Саванец. И это ли не чудо, предвещающее Максим Горький. Но об этом позже.
Ольга об успехах дочери может говорить долго: медалистка, волонтер и музыкант. Год назад перед женщиной стал выбор - поступить как мама или... директор гимназии?! Настя решила отказаться от олимпиад и все усилия бросить на подготовку к ЦТ. Ольге пришлось согласиться.
Набрать по ЦТ 100 баллов - уже задачка со звездочкой. А тут сразу по двум предметам - химии и биологии. Тот случай, когда реакция незамедлительна. Сегодня Анастасия Саванец из города Ошмяны - настоящая знаменитость. Причем республиканского масштаба. Ее результат 397 баллов.
В этом году в гимназии сразу четыре 100-бальных результата. Кроме химии и биологии - еще два по русскому. Вообще по стране второй государственный на отлично сдали больше полусотни абитуриентов. А, к примеру, английский и того больше - 94! Настя сдавала белорусский. И не жалеет. Безупречное владение мовай показал 21 человек. У нашей героини - 97.
ЦТ в этом году сдавали 84 тысячи абитуриентов. И надо отметить, к тестированию подошли куда ответственнее. Практически в два раза меньше нарушений и удалений. Для сдачи в резервные дни зарегистрировались свыше 700 человек. Для них отвели три дня. Последняя возможность - завтра. Подавать документы можно начиная с ближайшего четверга, это 12 июля. Кстати, в первый же день в Мед отправится и Анастасия Саванец (она будущий стоматолог). Иначе, говорит, неправильно, ведь по высшим баллам будут ориентироваться.
Пока же, не самолюбования ради, а гордости для... она лишь на минуту подойдет к зеркалу (в гимназии останутся сделанные ею фотографии преемников - первоклашек), а сразу после отправится в библиотеку. Теперь уже за художественной литературой.
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