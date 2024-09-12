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Анатолий Булавко: Учения НАТО у границ Беларуси не что иное, как провокация
Учения НАТО у наших границ не что иное, как провокация. Три тысячи военных проводят маневры в Литве.
"14 октября альянс начнет свои ежегодные авиационные тренировки по отработке применения ядерного оружия", - сообщил генсек Марк Рютте.
Все это говорит о нагнетании обстановки со стороны Запада, считает член Постоянной комиссии но нацбезопасности Палаты представителей Анатолий Булавко.
"К большому сожалению, политика, проводимая руководством целого ряда европейских стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, особенно в последние годы, является сплошной одной большой провокацией. Вместе с тем хотелось бы отметить, что эти провокации имеют практическую направленность", - подчеркнул Анатолий Булавко.
Что значит участие восьми стран НАТО в этих учениях?
"Это не что иное, как освоение потенциального театра военных действий. Что значит увеличение количества мероприятий боевой подготовки, которые мы в течение года наблюдаем даже по открытым источникам? Это обкатка войск слаживания для каких-то совместных действий", - уверен спикер.
Возникает простой вопрос. К чему готовятся? Кто им угрожает?
"В ответ на их учения мы безвиз вводим. Руководство ряда европейских стран, простые люди, если есть желание, приезжайте, смотрите на агрессивных белорусов. Посмотрите, как мы голодаем, как мы плохо живем. И посмотрите, как вы сейчас живете. Стремительно начинаете жить в условиях так называемой демократии, за которую все ратуют", - подытожил эксперт.
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