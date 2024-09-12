Анатолий Булавко: Учения НАТО у границ Беларуси не что иное, как провокация

Учения НАТО у наших границ не что иное, как провокация. Три тысячи военных проводят маневры в Литве.

"14 октября альянс начнет свои ежегодные авиационные тренировки по отработке применения ядерного оружия", - сообщил генсек Марк Рютте.



Все это говорит о нагнетании обстановки со стороны Запада, считает член Постоянной комиссии но нацбезопасности Палаты представителей Анатолий Булавко.

"К большому сожалению, политика, проводимая руководством целого ряда европейских стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, особенно в последние годы, является сплошной одной большой провокацией. Вместе с тем хотелось бы отметить, что эти провокации имеют практическую направленность", - подчеркнул Анатолий Булавко.

Что значит участие восьми стран НАТО в этих учениях?

"Это не что иное, как освоение потенциального театра военных действий. Что значит увеличение количества мероприятий боевой подготовки, которые мы в течение года наблюдаем даже по открытым источникам? Это обкатка войск слаживания для каких-то совместных действий", - уверен спикер.

Возникает простой вопрос. К чему готовятся? Кто им угрожает?