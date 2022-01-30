Анатолий Бурмич: Историческая преемственность - залог успешного развития Республики Беларусь

Обновленный Основной закон Беларуси обеспечит дальнейшее устойчивое развитие страны и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал народный депутат Украины Анатолий Бурмич.



По мнению политика, новая поправка позволит избежать переписывания истории, чем уже несколько лет занимаются на родине парламентария, в Украине. Подробности в видео.