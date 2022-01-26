Анатолий Бурмич: Запад толкает Украину к войне и хаосу

То, что происходит в последние годы, особенно в последнее время, то, что называется нагнетанием обстановки, это большая беда. Причина та же - опять же, это потеря нашей субъектности, это то, что Украина превратилась в поле игрищ геополитики. Украиной играют, решают свои вопросы. Ведь с весны по сегодняшний день количество войск на территории России в своих областях, которые имеют границу с Украиной, как было 100 тысяч , так и осталось по сегодняшний день. Но мы почему-то берем оружие из Великобритании, почему-то мы их слушаем, почему-то пытаемся провоцировать их всех, чтобы сохранять интересы иностранных государств, которые они имеет. А где же наши интересы? Украинский народ, когда его спрашивают, какие приоритеты на первом месте, так это прежде все мир, прежде всего тарифы справедливые и создание рабочих мест. А то, что нам предлагает Великобритания и США, там этих вопросов нет. Для них война, высокие тарифы, хаос, вывод капитала. МВФ должен нам устанавливать, как мы должны жить, по каким тарифам, какие законы должны быть. Это чистое внешнее управление.

Анатолий Бурмич, народный депутат Верховной рады Украины