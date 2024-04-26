Анатолий Глаз: Белорусским дипломатам не нужны разрешения, чтобы почтить героизм освобождавших Европу советских солдат

Белорусским дипломатам не нужны никакие разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму советских солдат, освобождавших Европу, и почтить память замученных в нацистских концлагерях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

Недавно в СМИ появилась информация, что делегации Беларуси и России не пригласили на памятные мероприятия по случаю 79-й годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен советскими войсками.

"Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях.

Это касается не только Австрии, но и всех других мест. Для нас это тема справедливости, морали и нравственности, которых, очевидно, не хватает западным политикам, пытающимся на этом строить козни и пакости", - подчеркнул Анатолий Глаз.

Поэтому, как и в предыдущие годы, белорусские дипломаты по всему миру сами, со своими российскими и другими коллегами проведут памятные мероприятия в различных форматах, возложат венки к монументам и обелискам той страшной войны и великой Победы наших предков.