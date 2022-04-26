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Анатолий Глаз о том, как спасали белорусских дальнобойщиков, застрявших в Украине в момент спецоперации
По спискам МИД на территории Украины на момент начала специальной военной операции России было 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей, об этом рассказал пресс-секретарь МИД БеларусиАнатолий Глаз в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".
В настоящее время остаются трое дальнобойщиков, которые находятся у своих родственников вдали от боевых действий и пока не хотят выезжать за территорию Украины, потому что передвигаться опаснее, нежели находиться на месте, отметил пресс-секретарь.По его словам , эти люди не рассматривают вопрос отъезда, поскольку нет возможности выехать вместе с транспортным средством.
Там был грабеж, забирались машины, никаких документов о якобы законной конфискации никто не предоставлял. У кого-то это было личное транспортное средство, на которое они десятки лет работали, по сути, некоторые половину жизни зарабатывали на эту машину. Для них это трагедия. Но главное, что жизни сохранены.В эвакуации людей участвовал не только МИД. "Все заинтересованные работали над тем, чтобы помочь нашим ребятам прибыть в Беларусь. Я сейчас говорю не только о госорганах. Я говорю о самих водителях, обих родственниках, которые звонили. И есть примеры небезразличных белорусов, простых граждан, которые также помогали, - подчеркнул дипломат. - Были разные ситуации. Кого-то держали чуть ли не в тюрьме, кого-то не выпускали из машин где-то на погранпереходах. Непонятно, кто это делал. В ряде случаев это были какие-то военизированные формирования, начиная от бандитов и заканчивая подразделениямитерриториальной обороны. Реже это были ВСУ".
Весь проект"Успеть до полуночи" смотрите здесь
Мне лично запомнился случай, когда двое белорусов вызвались и поехали в зону боевых действий, чтобы доставить домой тела двух наших сгоревших водителей. Они добровольно вызвались, двое суток не спали, преодолели целый ряд трудностей и привезли тела ребят. Сделали это из солидарности.
"Можно предъявлять претензии к правительству, можно к властям Беларуси, но обращать весь негатив на дальнобойщиков, на лиц совершенно мирной профессии, на водителей, это совершенно неприемлемо, - заключил дипломат. - Это уж переход каких-то линий. Это разжигает ненависть. Мы никогда это не поймем".
Ряд ситуаций МИД решал во взаимодействии с украинской стороной, с посольством Украины. По многим вопросам было найдено понимание, где-то оказывалось содействие. "Не всегда они могли понять, где находятся и кто удерживает. Хорошо, что жизнь сохранили и удалось все решить различными способами", - сказал Анатолий Глаз.
"Вы помните, как у нас относились к украинским дальнобойщикам и власти, и люди? И воду приносили, и еду. Так и должно быть. То, что происходило там, это неестественно. Грабеж, угрозы, убийство - это ненормально. Люди есть люди", - сказал дипломат.
Наше отношение к народу братское. И естественным является следующий пример. Экипаж из трех машин на две недели приютила украинская семья. Они благополучно уже вернулись, но один из водителей нашел свою любовь. После завершения конфликта планирует вернуться в Украину. Вот это нормальный, естественный человеческий пример.