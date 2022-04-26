Анатолий Глаз о том, как спасали белорусских дальнобойщиков, застрявших в Украине в момент спецоперации

Там был грабеж, забирались машины, никаких документов о якобы законной конфискации никто не предоставлял. У кого-то это было личное транспортное средство, на которое они десятки лет работали, по сути, некоторые половину жизни зарабатывали на эту машину. Для них это трагедия. Но главное, что жизни сохранены. В эвакуации людей участвовал не только МИД. "Все заинтересованные работали над тем, чтобы помочь нашим ребятам прибыть в Беларусь. Я сейчас говорю не только о госорганах. Я говорю о самих водителях, обих родственниках, которые звонили. И есть примеры небезразличных белорусов, простых граждан, которые также помогали, - подчеркнул дипломат. - Были разные ситуации. Кого-то держали чуть ли не в тюрьме, кого-то не выпускали из машин где-то на погранпереходах. Непонятно, кто это делал. В ряде случаев это были какие-то военизированные формирования, начиная от бандитов и заканчивая подразделениямитерриториальной обороны. Реже это были ВСУ".

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД