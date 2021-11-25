ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Анатолий Глаз: Заявленной помощи от Еврокомиссии пока не поступало

Прокомментировал отмену рейса и белорусский МИД.Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, ни одного платежа от заявленной помощи от ЕС для мигрантов, находящимся на белорусско-польской границе, не поступало.

Анатолий Глаз добавил, что находящимся сейчас на белорусской территории беженцам, желающим вернуться домой, преград нет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все