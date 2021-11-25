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Анатолий Глаз: Заявленной помощи от Еврокомиссии пока не поступало
Прокомментировал отмену рейса и белорусский МИД.Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, ни одного платежа от заявленной помощи от ЕС для мигрантов, находящимся на белорусско-польской границе, не поступало.
Анатолий Глаз добавил, что находящимся сейчас на белорусской территории беженцам, желающим вернуться домой, преград нет.
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